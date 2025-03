Polícia apreende quatro armas usadas por ‘Piratas do Rio’ no Amazonas

Quatro armas de fogo e munições usadas por piratas do rio foram apreendidas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maraã, na quarta-feira (5). Os armamentos foram encontrados em uma área próxima ao rio Japurá, a 634 quilômetros de Manaus.

As diligências começaram após uma denúncia que indicava a localização das armas. Elas estavam escondidas na margem do rio, em meio à vegetação.

O delegado Rodrigo Beraldo, da 60ª DIP, afirmou: “No local, encontramos duas espingardas, um rifle e uma pistola, utilizadas por piratas do rio que atuam na calha do rio Japurá. As investigações vão continuar para localizá-los.”

