Fluxo de veículos pesados é monitorado na Avenida Constantino Nery

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou, na manhã desta sexta-feira ((7), uma operação de fiscalização de veículos pesados, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul da cidade. A via, regulamentada como zona de máxima restrição para veículos de grande porte, foi o foco do monitoramento para garantir o cumprimento das normas de trânsito e segurança.

“Precisamos reforçar o monitoramento e proporcionar maior segurança viária e ordenamento urbano. A avenida Constantino Nery é um importante corredor viário da cidade e estratégico para o fluxo de tráfego na capital, e é fundamental que as regras estabelecidas sejam respeitadas para a segurança de todos”, informou o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari.

Durante a operação, aproximadamente 29 veículos pesados foram autuados por violações relacionadas ao horário e peso permitidos para circulação na área. “Essas infrações não são apenas questões de regulamentação. Elas têm implicações diretas na segurança dos pedestres, na integridade do asfalto e na fluidez do tráfego. Veículos pesados circulando fora do horário e peso estipulados podem causar sérios riscos e congestionamentos”, finalizou Ventilari.

Essa ação da prefeitura garante a observância das normas de trânsito, visando criar um ambiente urbano mais seguro e bem ordenado. Além disso, faz parte de um conjunto abrangente de estratégias implementadas pela prefeitura, via IMMU, todas destinadas a aprimorar a mobilidade urbana e assegurar que as ruas e avenidas da cidade sejam seguras e facilmente transitáveis para a população.

Zona Máxima

Os veículos com Peso Bruto Total (PBT) acima de oito toneladas são restritos de circular das 6h às 9h e das 17h às 20h. Para veículos com PBT acima de 16 toneladas, a restrição é aplicada no intervalo das 9h às 17h. Essa restrição funciona de segunda a sexta-feira. As medidas são estratégicas, pois visam reduzir o congestionamento em horários de pico e prevenir o desgaste excessivo do pavimento, contribuindo para a preservação da infraestrutura viária e para a segurança de todos que compartilham o espaço urbano.

Autorização

A circulação de caminhões nessas áreas, fora do horário estabelecido, só será autorizada após a emissão da Autorização Especial de Tráfego (AET). As empresas transportadoras ou proprietários de veículos pesados devem solicitar o documento no setor de Atendimento do IMMU, na avenida Urucará, 1.180, Cachoeirinha, das 8h às 14h.

Os argumentos apresentados serão analisados pela diretoria de Engenharia, que poderá acatar ou não o pedido. O documento tem prazo de validade e deve ser renovado após expirar a autorização de circulação.

