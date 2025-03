Ação do Crédito Solidário acontece neste sábado (8) no Tancredo Neves

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) realiza, neste sábado (8), a primeira ação do programa Crédito Solidário de 2025. O atendimento ocorrerá das 8h às 12h, na Igreja Santo Ezequiel Moreno, localizada na rua Itapiranga, 668, no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

Desenvolvido em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), o programa oferece crédito social para pessoas sem vínculo empregatício, desempregadas ou subempregadas. Os financiamentos variam de R$ 500 a R$ 5 mil para pequenos empreendedores e até R$ 21 mil para autônomos e Microempreendedores Individuais (MEI).

Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de estado civil, acompanhado do RG e CPF do cônjuge. Em caso de aluguel, é necessário apresentar contrato ou declaração de aluguel assinada, com RG e CPF do proprietário.

Além da documentação, é exigido que o empreendedor não tenha pendências junto à Afeam, dívidas em bancos, protestos em cartório ou contas de consumo (água, energia elétrica e telefonia) e de lojas comerciais acima de R$ 1 mil. Aposentados, beneficiários de auxílio-doença, estrangeiros sem visto permanente e menores de 18 anos não podem participar do programa.

