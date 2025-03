Babá é presa suspeita de drogar bebê de 10 meses

Uma babá de 28 anos foi presa, na sexta-feira (7), suspeita de agredir e drogar um bebê de 10 meses com substâncias como cocaína, anestésico e um medicamento controlado, em Sumaré (SP).

Os pais da criança procuraram a Polícia Civil no início de fevereiro para informar que o bebê havia sido agredido pela babá, e que ela teria feito a criança ingerir drogas e outras substâncias. As informações são do delegado da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Sumaré, Eduardo Salge, em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo na região.

A criança passou alguns dias internada no Hospital Estadual de Sumaré, e exames constataram que no organismo dela havia substâncias como cocaína, lidocaína (anestésico) e clonazepam (medicamento controlado). Ainda segundo o delegado, imediatamente foram iniciados os procedimentos de investigação, que culminaram no mandado de prisão cumprido hoje.

Prisão

A mulher, de 28 anos, está grávida de seis meses. Ela foi localizada e presa na casa da mãe dela. O delegado afirma que a Polícia Civil tinha informações de que ela planejava fugir.

A babá foi levada à DDM de Sumaré e permaneceu presa. O celular dela foi apreendido, e a investigação agora prossegue. Testemunhas deverão ser convocadas a depor.

