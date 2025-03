Foragido da Justiça por estupro no Acre é preso em município do AM

Robson Silva de Souza, de 33 anos, condenado pelo crime de estupro praticado no município de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, foi preso em Itamarati, interior do Amazonas, na última quinta-feira (6).

De acordo com o Delegado Micael Souza, da 68ª DIP, o homem cumpria pena em regime semiaberto e era monitorado por tornozeleira eletrônica. No entanto, ele rompeu o equipamento, o que levou à Justiça a regredir seu regime para o fechado.

“Iniciamos as diligências após uma denúncia anônima que indicava a localização de Robson. Ele foi abordado no momento em que atracava uma canoa no Porto de Itamarati, no bairro Centro. O indivíduo estava sem documentos de identificação, e a ordem judicial foi devidamente cumprida”, explicou o Delegado.

Fuga

Ainda segundo a autoridade policial, durante o interrogatório, Robson admitiu que fugiu de Cruzeiro do Sul para Itamarati.

O preso cumprirá pena em regime fechado e permanecerá à disposição da Justiça para ser recambiado ao estado do Acre.

