Uarini

A Polícia Civil apreendeu aparelhos eletrônicos com o suspeito; o caso segue em segredo de Justiça.

Uarini (AM) – Um pedagogo de 32 anos foi preso, na terça-feira (19), suspeito de estuprar meninas menores de 12 anos, no município de Uarini, no interior do Amazonas. O homem trabalhava em uma escola municipal da cidade, localizada a 565 quilômetros de Manaus.

De acordo com o delegado Felipe Andrade, da 58º Distrito Integrado de Polícia (DIP) , as investigações começaram após a denúncia da mãe de uma das vítimas. A polícia identificou que as vítimas são menores de 12 anos. Diante das provas iniciais, o delegado representou pelos mandados judiciais.

“Apreendemos diversos aparelhos eletrônicos durante as diligências. Esse material nos auxiliará na responsabilização do indivíduo e na identificação de outras possíveis vítimas”, afirmou o delegado Andrade.

As investigações do caso continuam e tramitam em segredo de Justiça.

Procedimentos legais

Os policiais encaminharam o homem à unidade policial. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável e permanecerá custodiado, à disposição da Justiça.

Leia mais:

Ex-mulher de PM preso por estupro é procurada por ameaçar vítima em Manaus