VÍDEO: Picape capota na BR-174 e motorista escapa sem ferimentos graves

Na madrugada deste sábado (8), um motorista capotou uma picape na BR-174, no trecho entre Manaus e Boa Vista. Testemunhas relataram que o acidente aconteceu no sentido Manaus-Boa Vista. Um vídeo mostra o momento em que o condutor é resgatado por populares. Aparentemente, ele não sofreu lesões graves.

A causa do acidente ainda não foi esclarecida, e não há informações detalhadas sobre o estado de saúde do motorista. Após o capotamento, o veículo ficou tombado na pista, interrompendo parcialmente o tráfego na rodovia.

As autoridades locais foram acionadas para prestar apoio e investigar as circunstâncias do ocorrido.

