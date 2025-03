Mulheres que Inspiram: histórias de vida que transformaram a realidade de outras pessoas

No Dia Internacional da Mulher, 08 de março, é importante celebrar as histórias de mulheres que, com coragem e determinação, transformam suas vidas e as de outras. Destacamos três trajetórias inspiradoras que ilustram como o amor, a resiliência e o trabalho árduo podem moldar não apenas carreiras, mas também um futuro melhor para muitos.

É o caso de Adriana Guerreiro, empresária e fisioterapeuta especializada em emagrecimento inteligente, que acredita que a força feminina tem múltiplos papéis. Ao compartilhar sua jornada, ela observa que unir o aprendizado sobre resiliência, equilíbrio e propósito podem gerar bons resultados. “Como mãe, aprendi que o amor e a dedicação exigem paciência e força diária”, cita.

Adriana não vê seu trabalho apenas como uma profissão, mas como uma missão de vida, onde o foco é transformar vidas e resgatar a autoestima de suas pacientes. Ela destaca que muitas mulheres enfrentam pressão para equilibrar carreira, família e sua individualidade. “A mulher moderna carrega múltiplas funções e enfrenta desafios constantes”, afirma.

Adriana diz que a cada história que passou pela minha clínica, viu de perto o impacto das dificuldades emocionais, das cobranças externas e da autocobrança que tantas mulheres enfrentam. “Isso me fez entender que a resiliência feminina não está apenas em seguir em frente, mas em se permitir mudar, aprender e se cuidar. A ideia é que as mulheres sejam protagonistas de suas vidas e entenderem que cuidar de si não é egoísmo, mas uma necessidade para continuar seguindo com força e propósito”, complementa.

Exemplo de mãe para filha

Andreia Almeida Grings, amazonense e jornalista e que atualmente reside na Alemanha, traz uma história marcada pelo amor materno e pela busca incessante por um futuro melhor. Em sua trajetória, sua mãe, Antônia, uma mulher forte e determinada, foi sua maior fonte de inspiração. “Minha mãe veio de Tabatinga para Manaus em busca de uma vida melhor, levando nos braços quatro filhos e carregando consigo muitos sonhos”, recorda. Em meio às adversidades, sua mãe fez sacrifícios, separando os filhos temporariamente para garantir a sobrevivência de cada um. “ Ela partiu para a Itália, onde passou quase três anos lutando para juntar dinheiro e dar aos filhos uma vida digna. A distância nunca diminuiu sua força ou seu amor inabalável por todos os filhos e seu sonho era que todos concluíssem uma faculdade. E ela conseguiu isso”, comenta a empresária.

Segundo Andreia, a coragem e a esperança que sua mãe a motivaram a construir sua própria história de sucesso na Alemanha. Hoje, vivendo na Europa e empreendendo no setor imobiliário, ela prova que os sonhos podem se tornar realidade com determinação e trabalho árduo. “Tudo o que consegui foi porque sempre quis dar uma vida melhor para ela”, afirma. Ela diz que neste Dia Internacional da Mulher, a homenagem vai para todas as mulheres que, assim como sua mãe, enfrentam desafios inimagináveis. “Muitas mulheres precisam fazer escolhas difíceis e nunca desistem de lutar por um futuro melhor para si e para aqueles que amam. Porque ser mulher é, acima de tudo, ser forte”, conclui.

Protagonismo Feminino na Advocacia

A trajetória de Mariana Monte Alegre Serafim, advogada tributarista e diretora jurídica de um dos maiores escritórios de advocacia da América Latina, Nelson Wilians Advogados filial no Amazonas também reforça o poder da superação e a busca por um espaço na profissão, sendo mulher. “No início da minha carreira, um dos maiores desafios que enfrentei foi morar a uma distância considerável da capital paulista, enquanto estudava e trabalhava”, relata.

Inspirada por sua mãe, advogada e empresária e com muita força, determinação e competência conseguiu fundar seu escritório de advocacia e o que a fez seguir os passos da mãe.

“A dedicação e a determinação com que minha mãe construiu sua carreira me inspiraram profundamente. No contexto do Dia Internacional da Mulher, Mariana ressalta a importância de reconhecer as conquistas e os desafios ainda presentes na luta por igualdade de gênero, em especial na advocacia. “Para promover uma maior inclusão e reconhecimento das mulheres na profissão, é essencial incentivar a presença feminina em posições de liderança e decisão. Criar mais oportunidades para que as mulheres se destaquem em suas áreas de atuação, tanto em cargos de destaque quanto em novos espaços de influência, é um passo importante”, conclui.

Leia mais:

Dia da Mulher: Amazonas tem 500 mil pessoas atrás de dignidade menstrual

