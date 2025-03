Anitta se irrita e denuncia ladrões durante bloco de Carnaval; veja vídeo

A cantora Anitta agitou o centro do Rio de Janeiro, neste sábado (8), com um bloquinho de carnaval. Apesar da festa dos fãs, o momento ficou marcado por uma série de furtos e confusões que precisaram ser parados pela própria artista, em cima do trio-elétrico.

Revolta

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Anitta aparece cantando. Logo depois, pede para que cortem o som no momento em que percebe a confusão. “Vai tomar no c* vocês aí caralh*. Pede um segurança aqui. Polícia, por favor, nessa direção”, disse a cantora apontando para o local da situação.

“Porr*, favelado eu também sou, mas sair de casa para essa merd*? Porr*. Vai se f*der. Seus bando de c*zão”, disse a artista também, que ficou muito irritada com toda a situação.

além de cantora a @anitta ainda faz a segurança do bloco pic.twitter.com/a7dgEFLDDZ — giulia (@xisgiulia) March 8, 2025

