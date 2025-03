Em março, Manaus recebe três navios na reta final da temporada de cruzeiros

Neste sábado (8), o MS Seven Seas e o Viking Sea chegaram no Porto de Manaus com 3.100 turistas.

Pela primeira vez, Manaus receberá três navios de cruzeiro durante o mês de março, consolidando o Amazonas como um destino estratégico no mercado internacional de turismo marítimo. A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) coordena o calendário de recepção, que inclui o Azamara Journey (14), o Silver Ray (15 a 17/03) e o Ville Vie Odissey (30 e 31/03). Juntos, esses navios devem trazer 3,7 mil turistas, entre passageiros e tripulantes.

Além dos navios inéditos, outras embarcações reforçam o calendário de março. Neste sábado (8/03), o MS Seven Seas Navigator atracou no Porto de Manaus com 467 passageiros e 367 tripulantes, permanecendo até domingo (9/03). No mesmo dia, o Viking Sea chegou à capital pela nona vez, trazendo 1.808 passageiros e 458 tripulantes, e seguirá até segunda-feira (10/03).

Nos próximos meses, outros navios já conhecidos retornam ao Amazonas. O Volendam aportará em Manaus nos dias 1º e 2 de abril, enquanto o Hanseatic Nature visitará o estado entre 14 e 15 de abril, encerrando oficialmente a temporada em maio. A expectativa é que essas embarcações tragam cerca de 2,5 mil turistas.

Dados da Amazonastur indicam que a temporada 2024/2025 deve receber 20,2 mil turistas no Amazonas, reforçando a posição do estado como um destino turístico de destaque. Até agora, a temporada já registrou 14.092 visitantes, sendo 9.528 passageiros e 4.564 tripulantes, com oito navios chegando ao estado.

O presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, destacou a alta satisfação dos turistas com os serviços oferecidos na capital. “Os guias de turismo receberam avaliação superior a 97,96%, a hospitalidade alcançou 97,84%, e os atrativos naturais foram aprovados por 97,10% dos visitantes”, afirmou.

O fluxo de cruzeiristas tem impacto significativo na economia local, movimentando setores como hotelaria, restaurantes, comércio e serviços turísticos. A maioria dos turistas é internacional, com 61,56% vindos dos Estados Unidos, 24% do Reino Unido e 9,33% do Canadá.

