Idosa de 82 anos morre após ataque de marimbondos

Uma idosa de 82 anos morreu após um ataque de marimbondos na manhã de sexta-feira (7), em Guaramirim (SC). A mulher teve uma reação alérgica devido às picadas. A informação foi confirmada pelo Hospital e Maternidade Santo Antônio.

O caso ocorreu por volta das 10h. A mulher foi atacada pelos insetos e levada pelos familiares para o hospital de Guaramirim. Os Bombeiros Voluntários de Guaramirim não chegaram a ser acionados.

De acordo com informações do Hospital e Maternidade Santo Antônio, a idosa chegou à unidade de saúde com uma parada cardíaca. A equipe de socorro do hospital fez manobras de reanimação na mulher por cerca de 40 minutos, mas não obteve sucesso. Não há informações sobre a espécie dos insetos.

