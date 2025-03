Flamengo vira sobre Vasco e avança para final do Carioca

Flamengo venceu a ida e volta da semifinal do Campeonato Carioca de 2025

O Flamengo venceu a ida e volta da semifinal do Campeonato Carioca de 2025. No sábado (8), o Rubro-Negro bateu o Vasco de virada por 2 x 1, o que deixou o agregado das semis em 3 x 1. A partida ocorreu no Maracanã.

Nuno Moreira abriu o placar para o Vasco, e o atacante Bruno Henrique empatou para o Flamengo. Este foi 100º gol dele pelo Rubro-Negro, o 23º em clássicos.

A final será decidida entre o Rubro-Negro e o vencedor de Fluminense contra Volta Redonda, partida que será realizada neste domingo (9). O primeiro duelo da decisão será nesta quarta-feira (12). A segunda partida está prevista para o sábado (15).

