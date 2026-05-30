Campeonato Brasileiro

Tricolor aproveita expulsão de goleiro, gol contra e vence o Botafogo por 2 a 1 na Arena Fonte Nova

O Bahia venceu o Botafogo por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado (30), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida marcada por erros decisivos do time carioca, o Tricolor baiano aproveitou as oportunidades e conquistou os três pontos diante da torcida.

O Botafogo saiu na frente com um golaço de Huguinho, mas viu a situação se complicar após a expulsão do goleiro Neto ainda no primeiro tempo. Na etapa final, um gol contra e um gol nos minutos finais garantiram a virada do Bahia.

Com o resultado, o Alvinegro permanece com 22 pontos e um jogo a menos na competição. Já o Bahia chegou aos 26 pontos e encostou no grupo dos primeiros colocados.

Huguinho marca golaço e coloca Botafogo na frente

O início de jogo foi perfeito para o Botafogo. Logo aos seis minutos, Huguinho, de apenas 19 anos, acertou um chute de longa distância no ângulo do goleiro Ronaldo e abriu o placar na Arena Fonte Nova.

Após o gol, o Glorioso encontrou espaços para atacar e quase ampliou a vantagem. Montoro teve boa oportunidade, mas não conseguiu concluir com sucesso.

Entretanto, o cenário favorável mudou nos minutos finais da primeira etapa. Após uma defesa em chute de Willian José, o goleiro Neto se revoltou com uma decisão da arbitragem e acabou expulso após dirigir ofensas ao árbitro Davi de Oliveira Lacerda.

Erros do Botafogo mudam a história da partida

Com um jogador a mais, o Bahia voltou para o segundo tempo disposto a pressionar.

Aos 11 minutos, Ferraresi recuou a bola para o goleiro Raul. No entanto, o arqueiro falhou no domínio e viu a bola entrar no próprio gol, deixando tudo igual no placar.

Depois do empate, a partida ficou aberta e marcada por muitos erros dos dois lados. Apesar disso, o Bahia conseguiu ser mais eficiente nos momentos decisivos.

David Duarte garante a virada nos acréscimos

Quando o empate parecia encaminhado, o Bahia encontrou o caminho da vitória nos minutos finais.

Aos 46 minutos, Ademir avançou pela direita e cruzou para a área. Rodrigo Nestor deixou a bola passar, e David Duarte apareceu livre para finalizar com força e decretar a virada tricolor.

O gol colocou fim a uma sequência de nove partidas sem vitória da equipe comandada por Rogério Ceni.

Huguinho se destaca mesmo com derrota

Apesar do resultado negativo, Huguinho foi um dos destaques do Botafogo. Além do belo gol marcado, o jovem volante mostrou personalidade na marcação e participou da construção das jogadas ofensivas da equipe.

O gol anotado na Arena Fonte Nova foi o primeiro dele pelo time principal do clube carioca.

Expulsão e falhas pesam para o Glorioso

Por outro lado, o goleiro Neto acabou sendo um dos personagens negativos do confronto. Embora tenha realizado boas defesas durante a partida, a expulsão comprometeu o desempenho coletivo da equipe.

Além disso, Ferraresi e Raul também ficaram marcados pelo lance que originou o gol de empate do Bahia.

Dessa forma, o Botafogo encerra o primeiro semestre com uma derrota frustrante, enquanto o Bahia ganha confiança para a sequência do Campeonato Brasileiro.

(*) Com informações do Lance!

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