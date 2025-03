David Almeida inaugura espaço sustentável de convivência e lazer na Semulsp

O espaço conta com paisagismo integrado a um tanque de peixes e esculturas gigantes de animais da fauna amazônica.

O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou no sábado (8), um novo espaço de convivência e lazer na sede da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), no bairro Compensa, zona Oeste. O local foi construído com recursos próprios da prefeitura e mão de obra dos servidores da Semulsp, visando oferecer momentos de descanso e lazer aos funcionários e à comunidade, além de promover a conscientização ambiental.

O espaço conta com paisagismo integrado a um tanque de peixes e esculturas gigantes de animais da fauna amazônica, como jacaré, pirarucu, macaco e sapos. Também foram instaladas áreas de convivência, bancos, lixeiras e jogos de mesa, todos produzidos pelos servidores da secretaria, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e o reaproveitamento de materiais recicláveis.

Durante a inauguração, o prefeito destacou a importância do trabalho dos servidores da Semulsp na melhoria da qualidade de vida da população de Manaus, especialmente no que se refere à limpeza pública. Ele ressaltou que o espaço, além de ser um local de convivência, também se tornará um ponto de visitação e educação ambiental.

O subsecretário operacional da Semulsp, Jairo Santos, enfatizou que o espaço estará aberto diariamente para a comunidade, incluindo visitas de alunos de escolas municipais, reforçando a importância da educação ambiental e da sustentabilidade.

A iniciativa reflete o compromisso da Prefeitura de Manaus com a qualidade de vida dos servidores, a educação ambiental e a integração da comunidade com práticas sustentáveis.

