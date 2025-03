Adolescente de 14 anos é resgatada após passar um ano em cativeiro

Uma adolescente de 14 anos foi resgatada de um cativeiro pela Polícia Militar na manhã de sábado (8), no bairro Vale do Sol em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Segundo a PM, a equipe recebeu uma denúncia anônima afirmando que a jovem estaria sendo proibida de sair de casa por um adulto. Na denúncia também constava que a menor não tinha acesso à escola e que o celular dela havia sido quebrado, supostamente, para impedir que ela mantivesse contato com familiares.

A menina foi encontrada sozinha na residência, que tinha as janelas cobertas por cortinas e entulhos ao redor da casa. Aos policiais, ela afirmou morar com um homem de 44 anos – que ela entendia ser seu parceiro – há cerca de um ano, mas que ele não a deixava sair de casa e nem conversar com vizinhos.

Violência

A PM ressaltou que a adolescente parecia não entender os abusos que sofria e negou ter sofrido violência doméstica.

O suspeito, que tem diversas passagens pela polícia e é foragido da Justiça, estava trabalhando no momento da abordagem e conseguiu fugir. A polícia segue investigando o caso para localizar o homem.

A jovem foi encaminhada para o Conselho Tutelar da cidade e a ocorrência foi registrada no 3° DP de Nova Lima (MG).

(*) Com informações da CNN Brasil

