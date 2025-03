Garantido abre a temporada bovina no Carnaboi 2025 em Manaus

O Boi-Bumbá Garantido se apresentou na sexta-feira e no sábado (7 e 8) durante o Carnaboi 2025, realizado no Studio 5, em Manaus. Promovido pelo Governo do Estado do Amazonas, o evento deu a largada para a temporada bovina na capital amazonense.

O apresentador do Boi Garantido, Israel Paulain, foi uma das principais atrações da primeira noite do espetáculo. Em entrevista, ele destacou que, tradicionalmente, o Carnaboi é o pontapé inicial para a preparação rumo ao Festival Folclórico de Parintins.

“Estou muito entusiasmado com o início de mais uma temporada. A galera vermelha e branca vai receber um lindo álbum, com toadas que vão nos emocionar e contribuir para o nosso tão esperado 33º título no Festival deste ano. O Carnaboi é só um aperitivo importantíssimo para toda a temporada de eventos em Manaus e Parintins”, afirmou Paulain.

Primeira noite

A primeira noite também foi marcada pela despedida de Edilene Tavares, no item Rainha do Folclore, e de Lívia Christina, no item Porta-Estandarte. Lívia foi anunciada como nova Rainha do Folclore em fevereiro deste ano.

Além de Israel Paulain, subiram ao palco o levantador de toadas Sebastião Júnior, o amo do boi João Paulo Faria e os cantores Carlos Batata, Leonardo Castelo, Carlinhos do Boi, Felipe Júnior e o grupo Toada de Roda, além da Batucada Encarnada, Comando Garantido e o grupo Garantido Show.

Segunda noite

No sábado (8), Dia Internacional da Mulher, o Boi do Povão iniciou o espetáculo com a cantora Márcia Novo e a levantadora de toadas Márcia Siqueira, a primeira mulher a defender o item 2 no Festival. O show principal contou ainda com o levantador de toadas David Assayag, Tony Medeiros, ex-amo do boi, e os cantores PA Chaves e Helen Veras.

Os itens oficiais Adriano Paketá (pajé) e Valentina Coimbra (sinhazinha da fazenda) também participaram, abrilhantando a apresentação.

O presidente do Boi Garantido, Fred Goes, celebrou o sucesso do evento e destacou a importância da união da tradição do Boi-Bumbá com o Carnaval na cultura popular amazonense.

“Essa energia contagiante nos mostra que estamos no caminho certo e cada vez mais próximos do Festival de Parintins. Reforçamos o nosso compromisso de fazer uma temporada inesquecível e vitoriosa para a nação vermelha”, finalizou Goes.

(*) Com informações da assessoria

