Just Motors Racing garante vitória em Interlagos e assume liderança

A Just Motors Racing teve um domingo (9) memorável em Interlagos. Com uma performance impecável, a equipe amazonense conquistou o primeiro lugar na categoria P4 na etapa de abertura do Road to 1000 Milhas 2025, assumindo a liderança do campeonato.

A vitória veio com um domínio expressivo na pista, consolidando a Just Motors como uma das forças a serem batidas nesta temporada.

O carro pilotado por Paulinho De’ Carli foi o grande destaque da prova. Além de garantir a vitória na categoria, a equipe registrou o tempo mais rápido da P4 nos últimos dois anos, reforçando o alto nível técnico e a preparação do time.

Durante a corrida, a Just Motors chegou a sustentar a liderança geral por mais de 20 minutos, um feito impressionante diante de um grid com 34 carros.

“Foi uma corrida incrível! Nosso carro estava muito bem equilibrado, e conseguimos impor um ritmo forte desde o início. Sabíamos que tínhamos potencial para brigar pela vitória, e essa conquista mostra que estamos no caminho certo”, celebrou Paulinho De’ Carli, que vem consolidando seu nome entre os grandes pilotos do automobilismo nacional.

Com a vitória, a Just Motors Racing não apenas venceu em Interlagos, mas assumiu a liderança da categoria P4 no campeonato. No ranking geral, a equipe ficou com a nona colocação entre os 34 competidores, um resultado expressivo diante da competitividade do grid.

O desempenho sólido na estreia reforça a condição da Just Motors como uma das favoritas ao título deste ano, graças ao talento e dedicação de pai e filho.

“Começar o campeonato vencendo é sempre um grande impulso. Sabemos que o desafio será longo, mas essa vitória nos dá ainda mais motivação para as próximas etapas”, destacou Paulo De’Carli.

A vitória deste domingo confirma o bom momento da equipe amazonense, que já havia demonstrado força ao conquistar a pole position no sábado.

Agora, a Just Motors Racing se prepara para os próximos desafios, mirando novas conquistas ao longo das quatro etapas restantes do campeonato.

Próximas etapas do Road to 1000 Milhas 2025

2 Horas Interlagos Night (20/06 a 22/06);

2 Horas Velocitta (14/08 a 16/08);

2 Horas Cascavel/PR (11/09 a 13/09);

2 Horas Interlagos (19/12 a 21/12).

A Just Motors Racing conta com o apoio essencial de seus patrocinadores, incluindo Nelson Wilians, Grupo Atem e Grupo Just Motors, que acreditam no projeto e contribuem para levar o nome do Amazonas cada vez mais longe no cenário do automobilismo brasileiro.

“A temporada começou com o pé direito para a Just Motors Racing, e a expectativa para as próximas provas só aumenta. Se a estreia foi um indicativo do que está por vir, os fãs do automobilismo podem se preparar para um ano emocionante”, celebra Paulinho.

