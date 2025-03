Amazonas e Manaus se enfrentam na final do primeiro turno do Barezão 2025

O torcedor amazonense vai presenciar, neste domingo (9), às 17h, na Arena da Amazônia, um clássico que a cada ano ganha capítulos importantes na história do futebol baré. Amazonas Futebol Clube e Manaus Futebol Clube se enfrentam pela final do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2025.

Em disputa, o troféu Rio Solimões Arnaldo Santos, vaga na final geral do campeonato, além das competições nacionais: Copa do Brasil e Copa Verde no ano de 2026, além do Campeonato Brasileiro Série D para o Gavião do Norte.

A Onça-pintada chega invicta para o confronto. No Barezão m, foram cinco jogos, com três vitórias e dois empates. Pela semifinal, o Aurinegro deixou para trás o Manauara nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar. Além disso, possui o melhor ataque, com nove gols, e a defesa menos vazada, apenas em duas oportunidades. O artilheiro do time é o atacante Gustavo Ermel, com duas redes balançadas. O atleta divide o posto de artilheiro do Barezão com outros cinco jogadores.

Já o Esmeraldino, em cinco partidas no estadual, tem uma vitória, três empates e uma derrota. O Gavião também chega para a final, após se classificar nas penalidades. Deixou para trás o RPE Parintins, depois de um jogo eletrizante de 2 a 2 no tempo normal. A campanha do Manaus é equilibrada ofensivamente e defensivamente. A equipe marcou e tomou sete gols. Assim como Ermel, Renanzinho, com dois gols, divide a artilharia do campeonato.

O troféu

A taça que o campeão do primeiro turno vai levantar têm o nome Rio Solimões Arnaldo Santos, uma homenagem ao nosso rio de água barrenta e ao radialista e cronista esportivo, Arnaldo Santos, falecido no dia 6 de janeiro de 2025.

(*) Com informações da assessoria

