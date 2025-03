VÍDEO: Ingrid Guimarães denuncia coação da American Airlines em voo aos EUA

A atriz Ingrid Guimarães usou as redes sociais no último domingo (9) para denunciar a companhia American Airlines por coação. Segundo ela, a empresa a ameaçou e forçou a trocar de assento para beneficiar outro passageiro durante um voo de Nova York ao Rio de Janeiro.

Funcionários teriam feito ameaças

Guimarães afirmou que estava acomodada na classe premium economy quando um funcionário da American Airlines informou que ela deveria ceder seu assento para um passageiro da classe executiva que teve problemas com seu lugar.

“Eu disse que não ia sair do meu lugar, que não conhecia essa regra, e que era meu direito. Eles começaram a me coagir dizendo que eu nunca mais viajaria de American Airlines. Eu disse: ‘tudo bem’. Aí foram aparecendo três pessoas, todas me ameaçando e dizendo que o voo não ia sair, que todo mundo ia ter que descer do voo por minha causa”, relatou a atriz.

De acordo com Guimarães, a companhia a escolheu para a troca de assento porque ela era “uma mulher viajando sozinha”.

Denúncia de coação e humilhação pública

A atriz afirmou que os funcionários anunciaram no microfone da aeronave que todos teriam que desembarcar porque uma passageira não estava colaborando. Segundo ela, uma comissária de bordo a apontou para identificá-la como a responsável pela situação.

“Ou seja, eles colocaram um voo contra mim sem explicar em nenhum momento para os passageiros a situação”, disse Guimarães.

O cunhado e a irmã da atriz tentaram intervir, mas, segundo Guimarães, uma comissária de bordo os mandou “calar a boca”. Um comissário brasileiro presente no voo teria dito: “Querida, melhor você sair por bem ou por mal”.

Diante da pressão e do constrangimento, a atriz cedeu o assento e foi realocada na classe econômica.

Vouchert de desconto

Após o ocorrido, Guimarães recebeu apenas um vale-desconto como compensação.

“Coação, abuso moral, desrespeito e ameaças. Em troca, deram um voucher sem me explicar nada, apenas um papel na minha mão dizendo que eu tinha um descontinho de 300 dólares na próxima passagem”, criticou a atriz.

American Airlines

A American Airlines via assessoria de imprensa fez um posicionamento sobre o assunto. “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência de viagem positiva e segura para todos os nossos passageiros. Um membro de nossa equipe está entrando em contato com um cliente para entender mais sobre sua experiência e resolver a questão”, declarou a empresa em nota.

No entanto, em resposta a Ingrid Guimarães no X (antigo Twitter), a companhia afirmou: “Seus comentários nos preocupam. Fale conosco via DM (mensagem privada) e nos informe seu código de confirmação [da passagem] e mais detalhes sobre o ocorrido”.

(*) Com informações da InfoMoney

