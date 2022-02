Provas do Vestibular e SIS da UEA começam no próximo domingo

Manaus (AM) – Mais de 24,7 mil candidatos disputarão no próximo domingo (13) uma das 2.321 vagas disponíveis no Vestibular da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 2021, acesso 2022.

Não descuide dos horários

De acordo com a UEA, o exame vai iniciar às 13h (horário Manaus), com as provas de Conhecimentos Gerais.

Na segunda-feira (14/02), o processo seletivo será finalizado com as provas de Conhecimentos Específicos e redação. Os portões abrirão pouco antes das 12h, com fechamento às 12h50.

Já na terça-feira (15/02), 26.893 candidatos inscritos farão as provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) – (Acompanhamento I, II e III). Neste ano, são ofertadas 1.547 vagas para os estudantes que realizarão a III etapa do SIS.

Cursos

A UEA disponibiliza neste certame três cursos de oferta especial: Tecnologia em Design Digital, Letras – Língua Inglesa e Direito, totalizando 37 cursos disponíveis para o Vestibular e SIS 2021, acesso 2022.

Segurança

A universidade destacou que seguirá todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19 durante a realização das provas a serem aplicadas em Manaus e nos outros 61 municípios do Amazonas. A medida visa garantir a segurança dos candidatos e colaboradores que participarão do processo.

Entre os protocolos adotados no exame de 2022 estão:

maior número de locais de prova;

disponibilização de álcool 70%;

exigência do uso de máscaras;

aferição de temperatura dos candidatos e colaboradores;

distanciamento social nas salas e sanitização dos ambientes.

