Procuradores de Justiça tomam posse no Conselho Superior do MPAM

Na manhã desta segunda-feira (10), cinco procuradores de Justiça tomaram posse como novos membros do Conselho Superior do Ministério Público do Amazonas (CSMP/MPAM). A cerimônia aconteceu no Plenário Antônio Alexandre Pereira Trindade, e os empossados foram escolhidos por meio de uma eleição virtual e secreta, realizada no dia 11 de fevereiro, utilizando o sistema Votus.

Novos membros do conselho superior

Os novos conselheiros são:

Adelton Albuquerque

Mara Nóbia Albuquerque da Cunha

Elvys de Paula Freitas

Jorge Michel Ayres Martins

Nilda Silva de Sousa

Adelton e Mara foram eleitos pelos promotores de Justiça, enquanto Elvys, Jorge e Nilda foram escolhidos pelos procuradores de Justiça.

Discurso da Procuradora-Geral de Justiça

A procuradora-geral de Justiça (PGJ), Leda Mara Nascimento Albuquerque, marcou presença na solenidade e destacou os desafios de integrar o Conselho Superior. Ela afirmou:

“Integrar o Conselho Superior é uma das missões mais desafiadoras do MPAM. O exercício das funções de conselheiro envolve, antes de mais nada, a necessidade de um grande conhecimento da realidade concreta dos diversos setores que compõem o Ministério Público do Amazonas, conjugando esse conhecimento com o exercício permanente do diálogo com a classe e com os demais integrantes do colegiado. A busca deve ser sempre pela melhor solução para o caso concreto posto em deliberação, sem perder de vista a unidade que rege o Ministério Público.”

Compromisso com a Justiça e a Sociedade

O procurador de Justiça Elvys de Paula Freitas também se pronunciou e expressou a honra de assumir o cargo. Ele parabenizou seus colegas eleitos e enfatizou o compromisso do novo colegiado com a justiça:

“A espinhosa tarefa de julgar iguais não é fácil, nem agradável, mas é necessária, pois necessita-se, sempre, que seja feita a apuração e o julgamento com absoluta isenção de ideias, princípios e ideologias, com base na Justiça, nos fatos e no direito”, declarou Freitas.

Homenagens aos antigos conselheiros

Durante a cerimônia, Leda Mara Nascimento Albuquerque prestou homenagens aos antigos conselheiros, reconhecendo o trabalho fundamental deles no aprimoramento do Conselho. Foram homenageados os conselheiros:

Sílvia Abdala Tuma

Neyde Regina Demósthenes Trindade

Suzete Maria dos Santos

Marco Aurélio Lisciotto

A PGJ também destacou o retorno da procuradora Silvana Nobre de Lima Cabral, que assume novamente o cargo de corregedora-geral após atuar à frente da Secretaria dos Órgãos Colegiados.

Um novo capítulo para o MPAM

A posse dos novos conselheiros marca o início de um novo ciclo para o CSMP. Espera-se que o colegiado continue a fortalecer a atuação do Ministério Público do Amazonas, garantindo a defesa da ordem jurídica, dos direitos sociais e das instituições democráticas.

A cerimônia foi encerrada com uma confraternização entre os membros do Ministério Público, familiares e convidados, celebrando a renovação e o compromisso com a justiça e a sociedade amazonense.

