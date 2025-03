Comando da prefeitura de Envira será decidido na próxima segunda-feira

Nesta segunda-feira (10), ocorreu o julgamento, na 18ª sessão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), do recurso pelo Registro de Candidatura do prefeito eleito do município de Envira, Ivon Rates da Silva, tendo como resultado, apresentado pelos membros da corte, um empate de 3 votos pelo deferimento do registro a 3 votos pelo indeferimento.

O recorrente, representado pela coligação “A História Continua” (União/Republicanos/PP/Federação PSDB Cidadania), aponta inelegibilidade do candidato eleito, segundo irregularidades nas prestações de contas, constatadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

A decisão será definida pelo voto de minerva, a ser proferido pela presidente da corte eleitoral, desembargadora Carla Reis, previsto para a sessão do dia 17 de março.

