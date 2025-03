Começam as vendas para o Arena Planeta Boi com Caprichoso e Garantido em Manaus

A Arena Planeta Boi promete levar a magia do Festival de Parintins para Manaus no dia 10 de maio, na Arena da Amazônia. O evento contará com apresentações dos bois Caprichoso e Garantido, além de shows de Edilson Santana, Sebastião Jr., DJ Ítalo e a cantora paraense Zaynara. Efeitos especiais, performances artísticas e até tirolesa farão parte do espetáculo.

Os ingressos já estão à venda no site da Bilheteria Digital (clique aqui) ou na sede da Amazon Best em Manaus (rua Nova Prata, nº 255, bairro Nossa Senhora das Graças). Confira os valores do primeiro lote:

Pista Dabacuri : R$ 35

: R$ 35 Área VIP Cunhã-Poranga : R$ 125

: R$ 125 Camarote Amazon Best: R$ 505 (inclui open bar, welcome food até 00h e área exclusiva para 800 pessoas).

A abertura dos portões será às 19h30, e o show começa às 20h30. Não perca essa imersão na cultura bovina do Amazonas!

