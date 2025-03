Senador Eduardo Braga defende “alternativas” para apagões em Manaus

Manaus (AM) – O senador Eduardo Braga (MDB-AM) defendeu o fortalecimento da rede elétrica do Amazonas e a criação de linhas alternativas de transmissão para evitar apagões como o ocorrido em Manaus e outros municípios do estado no último sábado (8).

A concessionária Amazonas Energia informou que a interrupção do serviço foi causada pelo desligamento da linha de 500 kV Jurupari-Silves, que faz parte do Sistema Interligado Nacional (SIN).

“Hoje dependemos exclusivamente do Linhão de Tucuruí. Nesse final de semana, tivemos um apagão de seis horas. Todo o sistema interligado passou por esse problema”, lembrou o senador durante entrevista ao Grupo Norte de Comunicação nesta segunda-feira (11/03).

Segundo o senador, a solução pode chegar ainda em dezembro, quando a infraestrutura elétrica do Amazonas será interligada ao estado de Roraima, que recebe energia da Venezuela. A interligação com as Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, em Rondônia, também está nos planos.

“Em dezembro, nós estaremos interligados com Roraima. Parece que é pouco, mas Roraima está interligado com a Linha de Guri, que é a energia da Venezuela. Nós vamos criar a primeira redundância no sistema de interligação”, afirmou o senador.

A discussão sobre a segurança energética surgiu durante a entrevista, quando Eduardo Braga foi questionado sobre estratégias para o desenvolvimento do Amazonas. Ele destacou a importância de investimentos como a retomada da BR-319, a construção de um novo porto em Manaus e projetos de exploração de gás, petróleo e mineração.

Novas linhas de transmissão e maior segurança energética

“O meu sonho, se o povo do Amazonas me der a oportunidade de continuar no Senado, é que tenhamos também uma linha de transmissão à margem da BR-319, trazendo a energia de Santo Antônio e de Jirau (usinas hidrelétricas) também para a cidade de Manaus, criando outra redundância de energia elétrica. Essas redundâncias abririam para o Amazonas mais confiabilidade do ponto de vista de energia e mais oportunidade para gerar energia térmica a gás e vender no sistema nacional. Se tivermos o linhão que interliga com o sistema Santo Antônio e Jirau, nós teremos novas oportunidades para continuar crescendo. Isso nos permitirá também desenvolver a petroquímica no Estado do Amazonas. Para isso precisamos de energia”, analisou.

Ele destacou que essas redundâncias aumentariam a confiabilidade no fornecimento de energia, além de abrir novas oportunidades para gerar energia térmica a gás e vender no sistema nacional. Isso contribuiria para o crescimento do estado, incluindo o desenvolvimento da indústria petroquímica no Amazonas.

Reforma Tributária e a Zona Franca

A Reforma Tributária, cuja relatoria foi feita pelo senador Eduardo Braga no Congresso, também ganhou espaço na entrevista. A simplificação dos impostos, a transparência e a segurança jurídica e a diminuição das fraudes e sonegação fiscal que serão alcançadas a partir da implementação da nova matriz de tributos foram destacadas por Braga.

“Quando poucos pagam e muitos sonegam, o que acontece? Aqueles que pagam, acabam pagando mais e aqueles que sonegam acabam prejudicando a todos”, reforçou o senador.

Reforma Tributária

Os impactos da Reforma Tributária sob o modelo econômico da Zona Franca de Manaus, que manteve as vantagens comparativas da indústria e garantiu os benefícios do comércio varejista, também foram enfatizadas como positivas pelo senador Eduardo Braga.

“O que o Amazonas sempre temeu era de que a reforma implicasse na mudança da origem para o destino. O medo era como ficaria se a cobrança do ICMS saísse das mãos do estado e fosse para a União, podendo nos tornar de novo um porto de lenha”, lembrou.

No texto aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula, todas as vantagens comparativas e isenções fiscais foram garantidas para a Zona Franca, permitindo a manutenção de 500 mil empregos.

“A grande conquista foi ter mantido as vantagens comparativas tanto do polo industrial quanto do polo varejista da Zona Franca. Isso garante segurança jurídica e nos faz olhar para o futuro”, disse. Senador Eduardo Braga ressaltou ainda que a ZFM voltou a ser atrativa para a implantação de novas empresas e expansão das já existentes no Polo Industrial de Manaus.

