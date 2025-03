VÍDEO: Jovem fica pendurada dentro de elevador e é salva por amigas

Uma jovem passou por um susto ao ficar pendurada dentro de um elevador em Curitiba, no Paraná, e só não se machucou graças à rápida reação de suas amigas. O incidente aconteceu no prédio onde as três trabalham, no início de fevereiro, mas o vídeo das câmeras de segurança foi divulgado apenas agora nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver Andriele da Silva entrando no elevador por último, carregando um carrinho. Sem perceber, uma corda do carrinho ficou presa do lado de fora. Quando o elevador começou a descer, a corda foi puxada para cima, deixando Andriele pendurada pelas pernas.

A situação foi resolvida em segundos graças à agilidade de suas colegas, Crislaine Machado e Luana Ferreira. Crislaine empurrou a perna de Andriele por cima da corda, fazendo com que ela caísse em cima de Luana. O carrinho ficou pendurado até que a corda se rompeu, soltando-o.

Apesar do susto, ninguém se feriu, e as três acabaram rindo da situação após perceberem que estavam bem. O vídeo viralizou nas redes sociais, destacando a importância de prestar atenção aos detalhes ao usar elevadores.

