Projeto de pintura para deficientes visuais abre inscrições

O projeto “Arte com Toque 2: Pintura Artística para Deficientes Visuais” está com inscrições abertas para uma nova turma. A iniciativa, contemplada pelo edital Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) da Prefeitura de Manaus, ocorre por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

Os interessados podem se inscrever até 17 de março, presencialmente na Biblioteca Braille do Amazonas. O espaço fica localizado no Bloco C do Centro de Convenções Gilberto Mestrinho (sambódromo), na Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Flores. Também é possível se inscrever online pelo Instagram @artecomtoque.

As aulas começam em 19 de março e acontecem às quartas-feiras, das 9h às 11h, na Biblioteca Braille.

Inclusão cultural por meio da arte

Criado pela professora de Artes e Designer de Moda Seanny Oliveira, do povo indígena Munduruku, o projeto surgiu como seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em 2015. A primeira edição foi realizada entre maio e julho de 2024 e trouxe inovação ao ensino da arte, aplicando técnicas de acessibilidade que ajudam deficientes visuais a desenvolverem pintura artística em telas e tecidos por meio do tato.

O presidente do Concultura, Tony Medeiros, destacou a importância da iniciativa.

“A arte deve ser um espaço para todos, e o ‘Arte com Toque’ mostra como tornar a expressão artística acessível a pessoas com deficiência visual e físico-motora. A Prefeitura de Manaus tem o compromisso de apoiar projetos que promovem a inclusão e ampliam o alcance da cultura”, afirmou Medeiros.

A idealizadora do projeto, Seanny Oliveira, também ressaltou o impacto da arte na vida dos participantes.

“A arte visual é uma forma de expressão universal, acessível a todos, independentemente de suas limitações. Além disso, o projeto melhora a confiança, a autoestima e a interação social dos alunos”, explicou.

Exposição apresenta obras dos alunos

Os trabalhos produzidos pelos participantes na primeira edição foram exibidos na “Exposição Coletiva do Arte com Toque”, realizada em novembro de 2024 no Palacete Provincial. A mostra teve como tema “Paisagens Amazônicas” e contou com obras de alunos com deficiência visual, baixa visão e deficiência físico-motora, reforçando a inclusão e a valorização artística.

O projeto “Arte com Toque 2: Pintura Artística para Deficientes Visuais” foi um dos selecionados pelo Edital Macro de Chamamento Público n° 002/2024 – Artes Visuais, com recursos da Pnab para fomento à cultura. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, do Concultura, do Ministério da Cultura e do governo federal.

