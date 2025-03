Justiça decreta prisão de investigado por transportar seis toneladas de minério em Manaus

O Ministério Público Federal (MPF) obteve a decretação da prisão preventiva de um homem investigado pelo transporte ilegal de seis toneladas de cassiterita sem autorização no Amazonas. A decisão da Justiça Federal ocorreu após o descumprimento das medidas cautelares impostas ao investigado, que havia sido liberado provisoriamente junto com outros cinco suspeitos.

Operação da PF flagra transporte ilegal de minério

A investigação começou após uma operação da Polícia Federal (PF), que flagrou um esquema de transporte ilegal de minério. Durante a ação, seis pessoas foram presas, e um caminhão com aproximadamente seis toneladas de cassiterita foi apreendido. A operação foi deflagrada após denúncias de movimentação suspeita no bairro Educandos, em Manaus. Um veículo conseguiu fugir durante a abordagem.

Descumprimento de medidas leva à prisão preventiva

Na audiência de custódia, os investigados receberam liberdade provisória com medidas cautelares, como comparecimento quinzenal à Justiça, proibição de sair da cidade sem autorização e monitoramento eletrônico. No entanto, o investigado principal não cumpriu as medidas, faltando às intimações e não sendo localizado nos endereços fornecidos.

Diante do descumprimento, o MPF pediu a prisão preventiva, que foi concedida pela Justiça. A decisão destacou a intenção do investigado de não colaborar com a Justiça, inviabilizando a fiscalização das medidas. Além disso, foi decretada a perda de R$ 1 mil da fiança depositada, valor que será destinado ao Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).

Leia mais:

MP denuncia 20 torcedores do Palmeiras por emboscada

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱