Eleições 2026

Levantamento aponta Omar Aziz à frente na disputa pelo Governo do Amazonas; David Almeida, Maria do Carmo e Roberto Cidade aparecem próximos

Publicado em 26 de maio de 2026

Levantamento divulgado nesta terça-feira (26) pelo Instituto de Pesquisa do Norte (Ipen) aponta que o senador Omar Aziz se mantém na liderança das intenções de voto para o Governo do Amazonas nas eleições de 2026. Ele é seguido por David Almeida.

Os pré-candidatos Maria do Carmo e Roberto Cidade aparecem tecnicamente próximos na segunda colocação.

Omar Aziz lidera cenário eleitoral

Conforme a pesquisa, Omar Aziz registra 29,8% das intenções de voto. Em seguida, David Almeida aparece com 16%.

Logo depois, Maria do Carmo soma 15,6%, enquanto Roberto Cidade registra 14,9%.

Em percentuais menores, a pré-candidata Natália Demes aparece com 3,3% das intenções de voto. Já Isael Munduruku registra 1,2%.

Além disso, 15,5% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo caso a eleição fosse realizada hoje. Outros 8,8% disseram que ainda não sabem em quem votar.

Cenário sem Roberto Cidade

O levantamento também simulou um cenário sem a participação de Roberto Cidade na disputa eleitoral.

Nesse cenário, Omar Aziz amplia o percentual para 34,6% das intenções de voto.

David Almeida aparece com 19,3%, enquanto Maria do Carmo registra 17,1%.

Natália Demes soma 3,5%, e Isael Munduruku mantém 1,2%.

Brancos e nulos continuam em 15,5%, enquanto 8,8% dos entrevistados não souberam responder.

Detalhes da pesquisa Ipen

A pesquisa Ipen foi encomendada pelo G6, grupo de sites do Amazonas.

O instituto ouviu 1,2 mil pessoas entre os dias 17 e 22 de maio de 2026.

Os municípios pesquisados foram:

Manaus

Parintins

Itacoatiara

Manacapuru

Coari

Tefé

Maués

Iranduba

Presidente Figueiredo

Rio Preto da Eva

Careiro

A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números AM-07612/2026 e BR-06835/2026.

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