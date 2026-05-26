Levantamento divulgado nesta terça-feira (26) pelo Instituto de Pesquisa do Norte (Ipen) aponta que o senador Omar Aziz se mantém na liderança das intenções de voto para o Governo do Amazonas nas eleições de 2026. Ele é seguido por David Almeida.
Os pré-candidatos Maria do Carmo e Roberto Cidade aparecem tecnicamente próximos na segunda colocação.
Omar Aziz lidera cenário eleitoral
Conforme a pesquisa, Omar Aziz registra 29,8% das intenções de voto. Em seguida, David Almeida aparece com 16%.
Logo depois, Maria do Carmo soma 15,6%, enquanto Roberto Cidade registra 14,9%.
Em percentuais menores, a pré-candidata Natália Demes aparece com 3,3% das intenções de voto. Já Isael Munduruku registra 1,2%.
Além disso, 15,5% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo caso a eleição fosse realizada hoje. Outros 8,8% disseram que ainda não sabem em quem votar.
Cenário sem Roberto Cidade
O levantamento também simulou um cenário sem a participação de Roberto Cidade na disputa eleitoral.
Nesse cenário, Omar Aziz amplia o percentual para 34,6% das intenções de voto.
David Almeida aparece com 19,3%, enquanto Maria do Carmo registra 17,1%.
Natália Demes soma 3,5%, e Isael Munduruku mantém 1,2%.
Brancos e nulos continuam em 15,5%, enquanto 8,8% dos entrevistados não souberam responder.
Detalhes da pesquisa Ipen
A pesquisa Ipen foi encomendada pelo G6, grupo de sites do Amazonas.
O instituto ouviu 1,2 mil pessoas entre os dias 17 e 22 de maio de 2026.
Os municípios pesquisados foram:
- Manaus
- Parintins
- Itacoatiara
- Manacapuru
- Coari
- Tefé
- Maués
- Iranduba
- Presidente Figueiredo
- Rio Preto da Eva
- Careiro
A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.
O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números AM-07612/2026 e BR-06835/2026.
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