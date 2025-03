Queijo, presunto e filé: ação apreende sete toneladas de produtos vencidos em Manaus

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) apreendeu aproximadamente sete toneladas de produtos de origem animal com validade vencida na manhã desta segunda-feira (10). A ação ocorreu em uma residência no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, após uma denúncia encaminhada à ouvidoria da Adaf.

Produtos apreendidos e destruídos

Entre os itens apreendidos estavam queijos, embutidos, presunto de peru, requeijão, bacon, mortadela, lombo suíno, filé mignon de suíno e fiambre, todos armazenados em condições inadequadas para consumo. Todo o material foi encaminhado ao lixão municipal para destruição. Esta é a maior apreensão de produtos fracionados já realizada pela Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Gipoa) da Adaf.

Câmara frigorífica clandestina

O fiscal agropecuário médico veterinário Márcio Merencio Panza explicou que, além dos produtos vencidos, o proprietário mantinha uma câmara frigorífica com capacidade para armazenar até dez toneladas, sem autorização. Um cômodo da casa funcionava como uma unidade clandestina de fracionamento, onde os produtos eram fatiados e embalados sem selo de inspeção ou garantia de segurança ao consumidor.

Inquérito policial e alerta à população

A Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon-AM) informou que um inquérito policial será aberto para investigar o caso. A venda de produtos com validade vencida é considerada crime contra a saúde pública, com pena de dois a cinco anos de detenção ou multa.

O diretor-presidente da Adaf, José Omena, destacou a importância da participação da população no combate à clandestinidade. “A Adaf zela pela saúde pública, e as denúncias são fundamentais para combater a produção, armazenamento e distribuição ilegal de produtos de origem animal”, afirmou. Denúncias podem ser feitas no site da Adaf (www.adaf.am.gov.br) ou pelo telefone da Ouvidoria: (92) 99380-9174.

