BBB 25: Enquete aponta possível eliminado após dinâmica do Sincerão

O oitavo Paredão do BBB 25 promete surpresas, com a diferença entre Aline e Thamiris nas enquetes da internet diminuindo rapidamente. Faltando poucas horas para o resultado ser anunciado por Tadeu Schmidt, a ex-policial militar tem conquistado cada vez mais votos, enquanto Thamiris, que antes liderava com mais de 20%, agora vê sua vantagem cair para apenas 15%.

Atualmente, Thamiris tem 55,56% de rejeição, enquanto Aline registra 40,65%. Vinícius, o terceiro emparedado, segue tranquilo com apenas 3,79% dos votos para sair.

Vale lembrar que, nesta edição, as enquetes têm se mostrado imprecisas em relação aos números oficiais, e apesar de Aline ainda estar atrás, ela não pode se considerar segura.

