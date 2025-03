Adail Filho se prepara para deixar Republicanos de Silas Câmara

O deputado federal Adail Filho está de malas prontas para deixar o Republicanos, do colega de parlamento, Silas Câmara, para assumir o comando do Progressistas (PP) no Amazonas.

Pessoas próximas aos deputados confirmaram a conversa entre Adail e Silas sobre a saída parlamentar, ainda na sede do Republicanos, em Manaus. Nos corredores do partido, a ida de Pinheiro para o PP é dada como certa.

Conforme informações, a possibilidade de Adail Filho ir para o Progressistas daria vantagens para concorrer à reeleição à Câmara Federal nas eleições gerais de 2026.

O que estaria sendo “empecilho” para a mudança de partido por parte de Adail seriam as tratativas que estariam sendo feitas para evitar a perda de mandato, levando em consideração que ele foi eleito pelo Republicanos. A discussão é para evitar a infidelidade partidária.

O que diz o TSE?

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a infidelidade partidária se dá quando um político não observa as diretrizes da agremiação à qual é filiado ou abandona o partido sem justificativa.

O TSE entende que, por vigorar no Brasil o sistema representativo, o mandato eletivo pertence ao partido. Além disso, a Lei dos Partidos Políticos prevê, no artigo 22-A, que perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, da sigla pela qual foi eleito.

O parágrafo único do mesmo artigo, contudo, considera como justa causa para a desfiliação as seguintes três hipóteses: mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; grave discriminação política pessoal; e mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias – a chamada “janela partidária” – que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.

Conversa em Brasília

De acordo com informações dos bastidores, Adail e Silas deverão conversar em Brasília para confirmar a saída ou não do Republicanos.

Por outro lado, o presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, teria prometido o comando do partido para Adail no Amazonas.

Procurado pela reportagem, o senador Ciro Nogueira não atendeu às ligações nem respondeu às perguntas por meio do aplicativo WhatsApp, através do telefone de final (61) XXXX-7777.

Saída de oportunidades

Por outro lado, a saída de Adail do Republicanos teria gerado um “leque” de oportunidades na legenda.

De um lado, o deputado estadual João Luiz (Republicanos) voltou a tirar a ideia do papel e sugerir disputar uma vaga na Câmara Federal. No entanto, após reuniões com lideranças religiosas, comandadas pela Igreja Universal do Reino de Deus, o parlamentar teve que tirar a equipe de campo e voltar as atividades para a disputa à reeleição à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O nome de escolha para a Câmara seria o do vereador João Carlos, que teve mais de 9,4 mil votos nas eleições municipais deste ano.

A decisão partiu das lideranças religiosas ligadas aos políticos no Amazonas.

Citado na matéria, o deputado João Luiz disse que ficou “feliz em estar sendo lembrado para a Câmara Federal”.

“Porém estamos trabalhando na Assembleia Legislativa do Amazonas até o fim do nosso mandato para melhorar mais a vida dos nossos amazonenses, principalmente, no trabalho que desenvolvemos no esporte, educação, saúde, setor primário e lutando na repavimentação da tão sonhada BR-319”, disse o parlamentar.

João Luiz disse que estará dialogando com o Partido Republicanos para as próximas eleições, somente em 2026, e afirmou que está à disposição do povo do Amazonas para continuar construindo políticas públicas.

Sem resposta

Procurado pela reportagem, o deputado federal Adail Filho não respondeu aos questionamentos sobre a mudança de partido.

