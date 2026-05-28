Investimento

Agenda com Renato Junior teve anúncios para porto, BR-319, polo naval e geração de empregos no Amazonas.

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, Renato Junior, acompanhou, na manhã desta quarta-feira (27), a extensa agenda de trabalho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na região metropolitana. A programação foi marcada pelo anúncio de um robusto pacote de investimentos federais e pela assinatura de ordens de serviço de obras históricas, focadas na infraestrutura, conectividade e na melhoria da qualidade de vida da população manauara.

​A comitiva iniciou as atividades na capital com uma visita ao Estaleiro Bertolini Construção Naval da Amazônia. Na sequência, as autoridades e equipes técnicas se deslocaram para o município de Iranduba, onde participaram de uma solenidade no Porto Juruá para a assinatura de novas ordens de execução e detalhamento de novos aportes financeiros para o Estado.

​Para o prefeito Renato Junior, a consolidação desse conjunto de investimentos representa a inserção definitiva de Manaus no centro das grandes frentes de desenvolvimento e emprego do país.

“Acompanhar o presidente Lula nesta agenda histórica de investimentos é a consolidação de um trabalho sério que coloca o bem-estar da nossa gente em primeiro lugar. O anúncio dessas 18 barcaças no estaleiro Bertolini vai garantir mais de 3 mil empregos para os nossos trabalhadores do polo naval. Além disso, a assinatura do novo Porto da Manaus Moderna, um investimento de R$ 900 milhões, e o início da pavimentação do trecho crítico da BR-319, que nos conecta por terra ao restante do Brasil, são conquistas aguardadas há décadas pelas nossas famílias. Nosso papel é apoiar e articular essas grandes parcerias, garantindo que o progresso chegue direto à ponta, gerando renda na mesa do nosso povo”, afirmou.

​Polo naval

​Durante a primeira etapa da agenda, no estaleiro de Manaus, o presidente Lula corroborou a visão do município ao enfatizar que uma empresa estatal tem o dever de garantir o desenvolvimento da população e valorizar a expertise local. O presidente elogiou a capacidade das mulheres e homens que trabalham na indústria da capital e exaltou o salto tecnológico da Bertolini, que antes era focada em embarcações para água doce, agora produzirá barcaças para navegar na água salgada do litoral brasileiro.

​Em aceno direto ao prefeito Renato Junior, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, acompanhada do presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, garantiu o compromisso da estatal com a gestão municipal, assinalando a retomada de recursos após uma década sem investimentos expressivos na região. “Renato, estamos aqui trazendo investimento para sua região. Podem contar com a gente, o Amazonas tem espaço na indústria naval”, declarou a executiva, referindo-se ao pacote total que ultrapassa os R$ 2,8 bilhões até 2030, que inclui também R$ 2,5 bilhões para a produção de novos poços em Urucu.

​Manaus Moderna e BR-319

​Já no segundo momento da agenda, realizado no Porto Juruá, as atenções se voltaram para a infraestrutura urbana e logística que impactará diretamente o dia a dia da capital amazonense. Entre os anúncios mais celebrados pelo município está a assinatura da ordem de serviço para a construção do novo Porto da Manaus Moderna. Orçada em R$ 900 milhões, a obra reforça o trabalho de revitalização do Centro iniciado pela Prefeitura de Manaus e promete reestruturar completamente o fluxo de transporte de passageiros e cargas, proporcionando modernidade, segurança e dignidade para a população.

​Finalizando as grandes entregas do dia, foi assinada a primeira ordem de serviço para a pavimentação de um trecho considerado crítico da BR-319, no valor de R$ 360 milhões. O projeto completo da rodovia federal que liga Manaus a Porto Velho (capital de Rondônia) e ao restante do país tem uma previsão total de investimentos de R$ 1,5 bilhão. A obra é considerada fundamental pela Prefeitura de Manaus para acabar com o isolamento terrestre da capital, baratear o custo de mercadorias e abrir novas fronteiras de desenvolvimento econômico e social para o povo manauara.

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