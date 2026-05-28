Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, Renato Junior, acompanhou, na manhã desta quarta-feira (27), a extensa agenda de trabalho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na região metropolitana. A programação foi marcada pelo anúncio de um robusto pacote de investimentos federais e pela assinatura de ordens de serviço de obras históricas, focadas na infraestrutura, conectividade e na melhoria da qualidade de vida da população manauara.
A comitiva iniciou as atividades na capital com uma visita ao Estaleiro Bertolini Construção Naval da Amazônia. Na sequência, as autoridades e equipes técnicas se deslocaram para o município de Iranduba, onde participaram de uma solenidade no Porto Juruá para a assinatura de novas ordens de execução e detalhamento de novos aportes financeiros para o Estado.
Para o prefeito Renato Junior, a consolidação desse conjunto de investimentos representa a inserção definitiva de Manaus no centro das grandes frentes de desenvolvimento e emprego do país.
“Acompanhar o presidente Lula nesta agenda histórica de investimentos é a consolidação de um trabalho sério que coloca o bem-estar da nossa gente em primeiro lugar. O anúncio dessas 18 barcaças no estaleiro Bertolini vai garantir mais de 3 mil empregos para os nossos trabalhadores do polo naval. Além disso, a assinatura do novo Porto da Manaus Moderna, um investimento de R$ 900 milhões, e o início da pavimentação do trecho crítico da BR-319, que nos conecta por terra ao restante do Brasil, são conquistas aguardadas há décadas pelas nossas famílias. Nosso papel é apoiar e articular essas grandes parcerias, garantindo que o progresso chegue direto à ponta, gerando renda na mesa do nosso povo”, afirmou.
Polo naval
Durante a primeira etapa da agenda, no estaleiro de Manaus, o presidente Lula corroborou a visão do município ao enfatizar que uma empresa estatal tem o dever de garantir o desenvolvimento da população e valorizar a expertise local. O presidente elogiou a capacidade das mulheres e homens que trabalham na indústria da capital e exaltou o salto tecnológico da Bertolini, que antes era focada em embarcações para água doce, agora produzirá barcaças para navegar na água salgada do litoral brasileiro.
Em aceno direto ao prefeito Renato Junior, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, acompanhada do presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, garantiu o compromisso da estatal com a gestão municipal, assinalando a retomada de recursos após uma década sem investimentos expressivos na região. “Renato, estamos aqui trazendo investimento para sua região. Podem contar com a gente, o Amazonas tem espaço na indústria naval”, declarou a executiva, referindo-se ao pacote total que ultrapassa os R$ 2,8 bilhões até 2030, que inclui também R$ 2,5 bilhões para a produção de novos poços em Urucu.
Manaus Moderna e BR-319
Já no segundo momento da agenda, realizado no Porto Juruá, as atenções se voltaram para a infraestrutura urbana e logística que impactará diretamente o dia a dia da capital amazonense. Entre os anúncios mais celebrados pelo município está a assinatura da ordem de serviço para a construção do novo Porto da Manaus Moderna. Orçada em R$ 900 milhões, a obra reforça o trabalho de revitalização do Centro iniciado pela Prefeitura de Manaus e promete reestruturar completamente o fluxo de transporte de passageiros e cargas, proporcionando modernidade, segurança e dignidade para a população.
Finalizando as grandes entregas do dia, foi assinada a primeira ordem de serviço para a pavimentação de um trecho considerado crítico da BR-319, no valor de R$ 360 milhões. O projeto completo da rodovia federal que liga Manaus a Porto Velho (capital de Rondônia) e ao restante do país tem uma previsão total de investimentos de R$ 1,5 bilhão. A obra é considerada fundamental pela Prefeitura de Manaus para acabar com o isolamento terrestre da capital, baratear o custo de mercadorias e abrir novas fronteiras de desenvolvimento econômico e social para o povo manauara.
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