Homem invade delegacia e ameaça namorada de morte

Um homem foi preso após invadir a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu (RJ), durante a noite de segunda-feira (10). O suspeito prometeu matar a mulher após ela fazer uma série de denúncias conta ele. O autor tentou fugir, mas foi capturado por policiais civis.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas disseram que o homem subiu as escadas da unidade policial e disse à mulher que a “mataria e acionaria milicianos” caso ela seguisse com o processo contra ele. Os gritos chamaram a atenção dos policiais, que interviram.

O suspeito chegou a fugir do prédio, mas foi capturado nas imediações da 52ª DP (Nova Iguaçu) por um dos agentes após o delegado confirmar o flagrante.

Além das ameaças, ele também responderá por dano, injúria e difamação, pois teria sujado os pertences da ex, além de enviar mensagens ao empregador dela com falsas acusações.

