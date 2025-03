Bolsas para mulheres em tecnologia: Febraban oferece 3.100 vagas

Iniciativa visa aumentar a participação feminina no setor de tecnologia com cursos gratuitos de programação e análise de dados

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e as confederações de bancários – Contraf e Contec – anunciaram nesta terça-feira (11) a oferta de 3.100 bolsas de estudo gratuitas para capacitação de mulheres no setor de tecnologia.

Dessas vagas, 3.000 são para iniciação em programação e 100 para formação em análise de dados. A iniciativa faz parte da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2024/2026, que busca promover equidade no mercado financeiro e incentivar a inclusão de mulheres em áreas de inovação.

Bolsas para iniciação em programação

Mulheres de todas as regiões do Brasil podem se candidatar, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O curso tem entre 15 e 20 horas de conteúdo e é totalmente online. Ao final, as alunas recebem certificado de conclusão.

Os cursos são oferecidos pelo PrograMaria e divididos em duas formações:

Análise de Dados: Meus Primeiros Passos em Python – Inscrições até 19 de março neste formulário;

– Inscrições até 19 de março neste formulário; Front-End: Minha Primeira Página Web – Inscrições abertas nesta página.

Formação em análise de dados

Coordenado pelo instituto Laboratoria, o curso de análise de dados oferece 100 vagas e tem duração de seis meses, com 600 horas de conteúdo.

A formação exige dedicação semanal de quatro horas presenciais e 10 horas remotas e assíncronas ao longo de 20 semanas. Os critérios para inscrição são:

Identificar-se como mulher;

Ter mais de 18 anos;

Ter concluído o ensino médio.

O prazo de inscrição vai até sexta-feira (14). As candidatas passarão por um teste online e uma entrevista antes da seleção final. Mais informações estão disponíveis no site oficial.

