Novo Airão representa Amazonas em uma das maiores feiras de turismo da Europa

O município de Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus, vai representar o Amazonas, pela primeira vez, na 35ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), em Portugal. O evento, que começa nesta quarta-feira (12) e segue até domingo (16), é reconhecido como um dos maiores do setor turístico da Europa, reunindo 1,5 mil expositores de 85 destinos e atraindo mais de 80 mil visitantes.

Com uma programação diversificada, que inclui conferências, workshops, apresentações culturais e experiências interativas, a BTL 2025 promete ser um ponto de encontro essencial para profissionais e entusiastas do turismo, promovendo negócios, networking, inovação e conhecimento.

O prefeito do município, Otávio Farias, do União Brasil, estará presente, junto a secretária municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Novo Airão, Suzianne de Oliveira. O convite para o evento partiu do Governo de Portugal. “É com imensa satisfação que aceitamos este convite para representar o Amazonas na BTL. Estamos levando ao mundo a beleza e a cultura da nossa terra, promovendo novas oportunidades para os empreendedores locais e atraindo investimentos”, destaca o prefeito.

A presença do município no evento, diz ele, é resultado direto da visibilidade conquistada por meio de investimentos estratégicos promovidos pelo Governo do Amazonas e pela Prefeitura, na região. Ele ressalta que o turismo é um dos segmentos que o partido União Brasil tem investido forte, visando à capacitação dos prefeitos da legenda e gestores da área, para a elaboração de projetos e adoção de estratégias que potencializem o setor.

“A participação de Novo Airão na BTL é um reflexo do compromisso do nosso partido com o turismo, como ferramenta de desenvolvimento econômico e social. Nosso governo tem investido na infraestrutura e na promoção de nossos destinos, fortalecendo o setor e atraindo visitantes do mundo inteiro”, ressalta o governador Wilson Lima, presidente estadual do União Brasil.

Referência no setor

Nos últimos anos, sob a administração do União Brasil, Novo Airão tornou-se uma referência no turismo, no Amazonas. O desenvolvimento de infraestrutura turística, a capacitação de guias locais e a promoção de artesanatos tradicionais são apenas alguns exemplos dos avanços que têm atraído cada vez mais visitantes. “A cidade é um exemplo de como a gestão eficiente e comprometida pode transformar o potencial natural em oportunidades reais para a comunidade”, pontua o 2º vice-presidente estadual do União Brasil, Marcellus Campêlo.

Segundo o 3º vice-presidente estadual do União Brasil, Sérgio Litaiff Filho, além dos investimentos em infraestrutura, “o partido tem apoiado iniciativas voltadas ao ecoturismo, ao turismo de aventura e ao turismo de base comunitária, garantindo um crescimento sustentável e inclusivo para a região”.

Paraíso ecológico

Localizada às margens do Rio Negro, Novo Airão destaca-se por suas belezas naturais e pelo ecoturismo. O município abriga o Parque Nacional de Anavilhanas, um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo, com mais de 400 ilhas, e o Parque Nacional do Jaú, a maior área de conservação dentro de um único país. Além disso, os visitantes podem interagir com os botos-cor-de-rosa, uma experiência única que encanta turistas de todo o mundo.

