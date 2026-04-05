Crime

Dupla foi contida após suspeita de roubo no São José Operário

Dois homens foram linchados por moradores, neste domingo (5), após serem apontados como autores de assaltos na rua 15, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações preliminares, a dupla vinha praticando crimes pela região utilizando uma motocicleta e portando uma faca para ameaçar vítimas.

Os suspeitos teriam acabado de assaltar uma mulher que estava acompanhada do filho. A situação gerou revolta entre moradores, que reagiram e passaram a agredir os dois homens.

De acordo com relatos, a motocicleta usada nos crimes pertence a um homem em situação de vulnerabilidade por uso de drogas. Ele teria emprestado o veículo após receber entorpecente dos suspeitos, que utilizaram o meio de transporte para cometer os assaltos.

Procedimentos

A Polícia Militar do Amazonas foi acionada e chegou ao local para conter a situação. Em seguida, os suspeitos devem passar por exame de corpo de delito e, caso surjam testemunhas formais, a polícia deve conduzi-los ao 14º Distrito Integrado de Polícia (14º DIP).

Até o momento, os dois homens não possuem mandado de prisão em aberto. Ainda assim, as autoridades vão investigar o caso para apurar a possível participação da dupla em outros crimes registrados na região.

Foto: EM TEMPO

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