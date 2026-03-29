Amazonas

Não há informações se ele estava usando capacete.

O motociclista Hildiney Gonçalves, de 31 anos, teve a cabeça partida ao meio em um grave acidente de trânsito, na manhã deste domingo (29/03), na avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

Foto: Reprodução

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), por volta das 04h22, a vítima estaria dirigindo uma motocicleta em alta velocidade quando perdeu o controle em uma curva e bateu em uma mureta.

Hildney morreu no local ao ter a cabeça partida ao meio. A massa encefálica da vítima ficou espalhada pelo chão, indicando a gravidade do acidente e o impacto que ele sofreu. Não há informações se ele estava usando capacete.

Caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).