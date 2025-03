Vereador de Manaus contrata empresa de construção para serviços de divulgação

O vereador Rosivaldo Cordovil (PSDB) contratou, por três meses, de dezembro de 2024 a janeiro de 2025, a empresa Vianorte Sinalização Engenharia e Construção Ltda. para prestar serviços de divulgação da atividade parlamentar, mesmo a empresa não exercendo atividade nessa área.

A informação consta no Diário Oficial da Câmara Municipal de Manaus (CMM), atualizado até esta terça-feira, 11.

Nos três meses, o vereador pagou uma quantia total de R$ 39 mil, sendo distribuídos R$ 10,3 mil em três parcelas.

Conforme dados da Receita Federal, a empresa foi criada em 5 de fevereiro de 2015, e tem como atividade principal o comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

A empresa, localizada na Vila da Prata, na zona Oeste de Manaus, pertence ao empresário Euclemir da Silva Frazão e tem capital social de R$ 500 mil.

A Vianorte Engenharia, inscrita no CNPJ 21.822.553/0001-08, também atua no ramo de produção de tubos de aço sem costura, produção de tubos de aço com costura, produção de outros tubos de ferro e aço, fabricação de móveis com predominância de madeira, fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, fabricação de painéis e letreiros luminosos, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas e montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

A empresa também trabalha com obras de acabamento em gesso e estuque, outras obras de acabamento da construção, administração de obras, obras de alvenaria, representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, serviços de engenharia, atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, limpeza em prédios e em domicílios e serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱