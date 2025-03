VÍDEO: Onça morre após ser sedada durante resgate no Amazonas

Uma onça morreu durante uma tentativa de resgate na unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), em Novo Airão, no interior do estado, na terça-feira (11). Após o alerta dado pelos latidos de cachorros, a equipe localizou o felino dentro da casa de bombas de um caminhão Auto Bomba Tanque.

A área foi isolada para garantir a segurança do animal, e uma equipe especializada foi acionada. Apesar dos esforços, a onça não resistiu.



Vídeos mostram o momento em que a onça, desacordado após receber sedativo, foi retirado do veículo e colocado em uma jaula. Em uma das gravações, profissionais empurram o felino para dentro do batalhão do CBMAM, onde foi submetido a manobras de reanimação, mas não reagiu às tentativas de socorro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a onça recebeu medicação ministrada por um veterinário do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama e um professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

A morte do felino foi constatada, e seu corpo foi transportado para Manaus por técnicos do Ibama. A operação de resgate contou com o apoio de militares do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), servidores do Ibama e um professor da Ufam.

Onça morre após ser sedada durante resgate no AM pic.twitter.com/37R00ok0aH — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 12, 2025

