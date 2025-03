Homem que agrediu ‘colega’ até a morte em campo é preso no AM

Elson Soares de Paula foi preso na terça-feira (11), pelo homicídio qualificado de Adenor da Silva Said, em Barreirinha, interior do Amazonas. O crime foi praticado no dia 18 de outubro de 2022, no distrito de Cametá do Ramos, zona rural do município.

De acordo com o delegado Adanor Porto, da 42ª DIP, as investigações apontaram que o crime foi praticado em razão de conflitos diretos entre a vítima e o autor. Na noite do homicídio, Adenor estava consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes, acompanhado de Elson e outros três suspeitos.

“Em determinado momento, Adenor foi levado para um campo de futebol da comunidade, onde foi brutalmente agredido com pauladas, chutes e cusparadas. O corpo da vítima foi arrastado até a margem do rio Paraná do Ramos, onde foi encontrado posteriormente. O caso causou grande comoção na comunidade local”, disse o delegado.

Investigação

Conforme o delegado, após ser identificado como um dos autores no crime, Elson passou a responder em liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares. No entanto, ele vinha descumprindo as determinações judiciais, o que levou a representação da sua prisão preventiva.

“Elson foi preso em Cametá do Ramos. Dos outros três comparsas, dois seguem respondendo ao processo em liberdade, enquanto o terceiro faleceu”, afirmou o delegado.

Elson Soares de Paula responderá por homicídio qualificado e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

