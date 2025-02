O crime foi cometido no dia 14 de julho de 2024, no seringal Lua Nova, em Boca do Acre.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulga a imagem de Adalberto Azevedo Santana, de 33 anos, procurado pelo homicídio qualificado de Dirlande da Silva Martins. O crime foi cometido no dia 14 de julho de 2024, no seringal Lua Nova, em Boca do Acre, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Gustavo Kallil, da 61ª DIP, o autor era amigo da vítima e a matou após uma briga que tiveram na localidade. Após o crime, ele fugiu.

As diligências foram iniciadas e uma representação à Justiça foi feita pela prisão de Adalberto, que resultou na decretação da ordem judicial pela Vara da Comarca de Boca do Acre.

Denúncias

A PC-AM solicita que quem tiver informações sobre o paradeiro de Adalberto Azevedo Santana entre em contato pelos números (92) 3667-7671, da 61ª DIP de Boca do Acre, ou pelo número 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

