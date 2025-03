Corrida da Água 2025: evento deve reunir dois mil atletas em Manaus

No dia 30 de março, Manaus será palco da Corrida da Água 2025, evento que marca os 34 anos do Centro de Ensino Literatus e reforça a importância da preservação dos recursos hídricos. A prova acontece na avenida Governador José Lindoso (conhecida como ‘avenida das Torres’) e deve reunir dois mil atletas. As inscrições estão abertas até 24 de março no site www.ticketsports.com.br, ao valor de R$ 120.

Conscientização e esporte

A presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha, destaca que a Corrida da Água vai além da competição esportiva. “Celebrar 34 anos do Centro de Ensino Literatus com um evento que promove a saúde e a conscientização ambiental é motivo de grande alegria. A corrida representa nosso compromisso com a comunidade e a preservação dos recursos hídricos”, afirma.

Kit do atleta e estrutura da prova

Os inscritos poderão retirar o kit do atleta nos dias 28 e 29 de março, no Shopping Grande Circular, zona Leste de Manaus. O kit inclui sacola, camiseta oficial da prova, copo personalizado, número de peito, chip descartável para cronometragem e brindes.

A largada será às 6h, na Avenida Governador José Lindoso (Avenida das Torres), zona Norte da cidade. A organização garantirá infraestrutura com guarda-volumes, banheiros químicos e postos de hidratação com água mineral.

Premiação

Todos os participantes que completarem o percurso receberão medalha de participação. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus.

Sobre o Grupo Literatus

Fundado em 1991, o Grupo Literatus iniciou sua atuação com a Creche e Maternal Bebê e Companhia e, posteriormente, expandiu para o Ensino Fundamental e Médio. Em 1999, passou a oferecer o curso Técnico em Enfermagem, ampliando sua grade de cursos técnicos e superiores nos anos seguintes. Atualmente, o Literatus foca na Educação Profissional e oferece capacitações, programa Melhor Aprendiz e atua como agente integrador de estágio. Mais informações: www.literatus.edu.br.

