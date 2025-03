Filho ameaça pais idosos com faca para sustentar vício em drogas em Manaus

Suspeito usou uma faca para ameaçar as vítimas

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (12), pelos crimes de injúria, ameaça, violência psicológica e perseguição aos seus pais idosos, de 63 e 62 anos. A prisão ocorreu no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Andrea Nascimento, a ação foi realizada após as vítimas procurarem a delegacia para relatar os crimes cometidos pelo filho, que utilizou uma faca para ameaçá-los. Após o registro do Boletim de Ocorrência (BO), uma equipe policial foi até a residência das vítimas para localizar o suspeito.

“No local, o homem foi encontrado e preso em flagrante. Ele não resistiu à prisão e foi conduzido à delegacia. Durante depoimento, os pais relataram que foram ofendidos com palavras de baixo calão, ameaçados de morte e vítimas de violência psicológica e stalking. O autor é usuário de drogas e exigia dinheiro dos pais para sustentar o vício”, explicou Andrea Nascimento.

Ainda segundo a delegada, devido à gravidade dos fatos, foi solicitada à Justiça uma Medida Protetiva de Urgência (MPU) para as vítimas. A autoridade policial reforçou a importância da denúncia para a proteção da pessoa idosa e orientou que casos de violência sejam comunicados por meio dos canais oficiais de atendimento.

Denúncia

A PC-AM destaca a importância de denunciar qualquer suspeita de violência contra idosos. Elas podem ser feitas pelo Disque 100, dos Direitos Humanos, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A DECCI recebe e apura denúncias de crimes cometidos contra idosos no contexto familiar.

Todas as denúncias são encaminhadas à DECCI, que investiga os fatos e toma as medidas cabíveis. Os Boletins de Ocorrência (BOs) podem ser registrados em qualquer delegacia, ou diretamente na DECCI, localizada na rua do Comércio, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul, ou pela Delegacia Virtual (Devir), acessível pelo site: http://delegaciavirtual.sinesp.gov.br.

Procedimentos

O homem responderá pelos crimes de injúria, ameaça, violência psicológica, dano, e permanecerá à disposição da Justiça.

