Museu do Homem do Norte oferece visita imersiva com atividades sensoriais

Nesta quinta-feira (13), o Museu do Homem do Norte, localizado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, 2222, Distrito Industrial), abre as portas para uma visita imersiva com atividades sensoriais. O horário de funcionamento é das 9h às 15h, com entrada gratuita.

A iniciativa faz parte das comemorações dos 40 anos do museu, mantido pelo Governo do Amazonas. Segundo Aline Santana, diretora do departamento de gestão de museus da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a programação inclui uma visita mediada pelo especialista em cultura indígena Miguel Lana, que apresentará a sala dos rituais, além de degustação de chás e tucupi, ingrediente tradicional da culinária nortista.

O museu reúne manifestações culturais, saberes e sabores da região, destacando a gastronomia, mitos, rituais e o modo de vida dos povos do Norte. As atividades sensoriais serão conduzidas por Gilson Mauro, gerente da Biblioteca Braille, e ocorrerão em diversos espaços do museu.

Com um acervo de mais de duas mil peças distribuídas em quatro ambientes, o Museu do Homem do Norte também abriga o Cine Silvino Santos, homenagem ao pioneiro do cinema na Amazônia. O espaço recebe cerca de 500 visitantes por mês e realiza atividades com instituições de ensino, grupos de idosos e programações especiais ao longo do ano.

Na sala de rituais, o público poderá conhecer cerimônias como o reahu (Yanomami), o rito da menina moça e o ritual da tucandeira (Sateré-Mawé), além de artesanatos e objetos utilizados por caciques e tuxauas.

Instituições interessadas em visitas em grupo podem solicitar agendamento pelo e-mail [email protected].

