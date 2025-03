Cachorro dispara arma contra próprio dono nos EUA

Pitbull acidentalmente prendeu a pata no gatilho ao pular na cama do seu dono

O dono de um pitbull, identificado como Jerald Kirkwood, teve que explicar à polícia de Memphis, Estados Unidos, como seu cachorro, Oreo, acidentalmente disparou uma arma de fogo que estava ao seu lado enquanto ele descansava na cama com sua companheira.

Oreo, em um gesto de carinho, pulou na cama de Jerald e, acidentalmente, prendeu a pata no gatilho da arma de fogo. O disparo foi efetuado e atingiu de raspão a coxa do dono, que estava dormindo no momento do ocorrido, de acordo com a polícia.

A vítima foi levada ao hospital pela companheira em estado não crítico.

Acidente

Em conversa com a emissora Fox 13, de Memphis, a mulher que estava deitada ao lado de Jerald, conta que Oreo, de um ano de idade, é um cachorro brincalhão e que estava acostumado a pular na cama de seu companheiro durante à noite. “Oreo é um cachorro brincalhão, gosta de pular e fazer coisas assim, e a arma simplesmente disparou”, disse.

A mulher, que preferiu não se identificar, afirmou que, após o incidente, eles irão se certificar de que as travas de segurança das armas que utilizam estejam sempre acionadas.

” Vamos manter a trava de segurança ativada ou usar um bloqueador de gatilho”, afirmou.

