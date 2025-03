Setor de serviços do Amazonas tem o maior crescimento acumulado

Evolução das taxas mensais do setor de Serviços, no estado, mostrou que o bom desempenho superou os períodos de retração

O volume de serviços no Amazonas teve retração de 0,9% em dezembro de 2024, acompanhando o resultado nacional que também ficou com taxa negativa de -0,5%, no mesmo período. Na comparação interanual a variação foi de 13,6%; no índice acumulado do ano a taxa ficou em 10,2% e na variação acumulada em 12 meses o percentual do volume de serviços, em dezembro, também variou em 10,2%.

Destaques

Variação no índice que mede o volume de serviços teve retração de 0,9%;

Estado fica com o melhor resultado nacional no índice que compara dezembro de 2024 com dezembro de 2023;

Acumulado no ano e acumulado em 12 meses se destacam no volume de serviços com índice de 10,2%.

Variação mês/mês Anterior

Após uma pequena recuperação em novembro de 2024, a taxa do volume de serviços no Amazonas voltou a cair ficando em -0,9% em dezembro de 2024. Entre as Unidades da Federação, o resultado colocou o estado na 17a posição. Os melhores desempenhos foram do Pará (3,3%), Acre (2,6%) e Pernambuco (2,5%). Os desempenhos mais fracos ficaram com Mato Grosso (-11,8%), Tocantins (-6,3%) e Santa Catarina (-5,2%).

A evolução das taxas mensais do setor de Serviços, no estado, mostrou que o bom desempenho superou os períodos de retração, percebida apenas nos meses de fevereiro (-0,8%), março (-0,6%), maio (-3,4%), outubro (-4,2%) e dezembro (-0,9%). Em contrapartida, os meses com índices positivos somaram as taxas mais elevadas, com janeiro apresentando 9,2%, seguido por setembro (8,2%) e abril (7,1%).

Variação interanual

Na variação que compara o resultado de dezembro de 2024 com dezembro de 2023, o índice de 13,6% foi melhor que o resultado nacional em 11,2 pontos percentuais (p. p.). Na comparação com os estados da região Norte, o Amazonas (13,6%) ficou na segunda posição em volume de serviços, em dezembro, perdendo somente para o Amapá (17,6%). O menor desempenho da região foi de Tocantins (-2,1%). No país, o Amazonas manteve a segunda posição e o Amapá liderou. O terceiro lugar no ranking ficou com o Rio Grande do Norte (11,1%). Os piores desempenhos foram do Mato Grosso (-22,9%), Mato Grosso do Sul (-8,9%) e Rio Grande do Sul (-7,5%).

Em se tratando da evolução no índice interanual durante o ano de 2024, dezembro (13,6%) ficou com o quinto melhor desempenho entre os meses. O ápice foi em setembro de 2024 (18,6%) e o mês de março foi o único com retração de -2,3%.

Variação acumulada no Ano

O Amazonas liderou entre as Unidades da Federação com taxa de 10,2%, no acumulado do ano, em serviços. O índice foi 7,1 p. p. acima do resultado do país. No ranking dos melhores desempenhos, em segunda posição ficou o Amapá (7,7%), seguido de Sergipe (7,1%). Os menores resultados no volume de vendas foram do Mato Grosso (-10,2%), Rio Grande do Sul (-7,3%) e Mato Grosso do Sul (-6,5%).

Nos doze meses de 2024, o mês de dezembro, com variação de 10,2%, só ficou atrás do resultado do mês de janeiro (11%).

Variação acumulada em 12 meses

O resultado do índice acumulado em 12 meses, no Amazonas, foi de 10,2% e ficou 7,1 p. p. acima do resultado nacional (3,1%). Essa também foi a melhor taxa entre as 27 Unidades da Federação, seguida do Amapá (7,7%) e Sergipe (7,1%). Os desempenhos mais fracos ficaram com Mato Grosso (-10,2%), Rio Grande do Sul (-7,3%) e Mato Grosso do Sul (-6,5%).

Com relação ao desempenho durante o ano, o índice acumulado em 12 meses manteve-se estável no primeiro semestre de 2024 e apresentou crescimento contínuo a partir de junho.

Receita Nominal

Em se tratando da receita nominal, cujo resultado primário surge do confronto de receitas e despesas primárias no exercício, excluída a parcela referente aos juros nominais incidentes sobre a dívida líquida, o Amazonas teve variação de –0,8% em dezembro de 2024, sendo essa a quinta retração em serviços no ano. Na comparação interanual o índice ficou em 14,7%. Na variação acumulada no ano a taxa foi de 14,6% e no acumulado em 12 meses a variação ficou em 14,6%.

Média Móvel

A média móvel do volume de serviços, em dezembro de 2024, foi de –1,8%, sendo essa a terceira média móvel negativa de 2024. Na comparação com a média móvel nacional, que também teve resultado negativo, a média móvel do estado apresentou menor resultado no volume de serviços.

Mais sobre a PMS

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços no país, investigando a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de Saúde e Educação. Há resultados para o Brasil e todas as unidades da Federação. Os resultados podem ser consultados no Sidra. A próxima divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços, referente a janeiro de 2025, será em 13 de março de 2025.

