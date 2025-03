Wilson Lima destaca união com municípios para avanços em saneamento básico  

O governador Wilson Lima reforçou a importância da união com os municípios para avanços no saneamento básico, especialmente no tratamento de água e coleta de esgoto, durante o 2º Workshop sobre Regionalização dos Serviços de Saneamento Básico, nesta quinta-feira (13/03). Ele destacou as medidas adotadas pelo Governo do Amazonas para fortalecer o setor, melhorando a qualidade de vida, bem-estar e saúde da população.

“O saneamento básico é um desafio porque poucos veem resultados a curto prazo, mas ele é fundamental para a qualidade de vida e saúde das pessoas”, afirmou Wilson Lima. Ele ressaltou a necessidade de políticas públicas alinhadas com o Governo Federal e a divisão de responsabilidades entre os entes para universalizar o serviço.

O governador citou o novo Marco do Saneamento Básico e a Lei da Microrregião de Saneamento Básico (MRSB), sancionada em janeiro, que permite aos municípios receber recursos federais e trabalhar em conjunto com o Estado. O workshop, organizado pela Sedurb, UGPE e Cosama, reuniu prefeitos e representantes de todos os municípios do Amazonas.

O novo modelo de regionalização do saneamento básico visa atender 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2033. Desde 2019, o Governo do Amazonas tem ampliado investimentos em saneamento, como a maior Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da região Norte, inaugurada em Manaus em 2021, e programas como o Prosamin+ e o Prosai Maués.

A Cosama também expandiu seus serviços, atendendo 15 municípios e implementando projetos como o Água Boa, que leva água potável a comunidades isoladas.

(*) Com informações da assessoria

