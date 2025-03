Mais da metade dos municípios do AM fecha primeiro bimestre sem homicídios, diz SSP-AM

Mais da metade dos municípios do Amazonas não registrou nenhum caso de homicídio no primeiro bimestre deste ano. Além disso, as demais cidades apresentaram uma queda de mais de 18% nesse tipo de ocorrência, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros de Manaus, se destacou com a maior redução, ficando cerca de 120 dias sem registrar crimes dessa natureza.

Investimentos em segurança

O secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida, destacou que os resultados positivos são fruto de ações integradas entre a Polícia Militar (PMAM) e a Polícia Civil (PC-AM), além de investimentos em tecnologia e reforço no policiamento ostensivo e preventivo.

“O Amazonas é o sétimo estado com a melhor segurança pública do país. Isso é resultado de muito investimento e da dedicação dos nossos profissionais. No primeiro bimestre, 33 municípios do interior, mais de 50%, zeraram a taxa de homicídios”, afirmou Almeida.

Dados e reduções

De acordo com o Centro Integrado de Estatística (Ciesp) da SSP-AM, 33 dos 62 municípios do Amazonas não registraram homicídios no primeiro bimestre. Entre eles estão Novo Airão, Urucurituba, Pauini e Itapiranga. No geral, o estado registrou uma queda de 18,57% nas mortes violentas intencionais.

O delegado-geral da Polícia Civil, Bruno Fraga, ressaltou a redução de quase 20% no índice de homicídios no interior. “Esse resultado é fruto dos investimentos do Governo do Estado, que tem lotado policiais nos municípios para fortalecer o enfrentamento à criminalidade”, disse Fraga.

Destaque para Rio Preto da Eva

Rio Preto da Eva se destacou como o município com a maior redução, sem registrar nenhum homicídio neste ano. Em 2023, no mesmo período, a cidade já contabilizava 10 ocorrências. Atualmente, o município está há cerca de 120 dias sem crimes dessa natureza.

O capitão Ismael Memória, comandante da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Rio Preto da Eva, atribuiu o sucesso ao policiamento preventivo e ostensivo, com foco em áreas de maior incidência criminal. “O último homicídio foi registrado em 17 de novembro. Isso é resultado da parceria com a comunidade e de uma estratégia policial eficiente”, explicou.

(*) Com informações da assessoria

