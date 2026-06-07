Briga

O marido flagrado tentou se esconder dentro do imóvel, fugiu correndo e voltou para tentar conter a fumaça das agressoras.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento exato em que três mulheres invadem uma casa para agredir a moradora. O grupo aponta a vítima como a amante do marido de uma delas. Uma das próprias integrantes do trio filmou toda a ação.

O registro começa com uma das agressoras batendo na porta do imóvel. Assim que a moradora abre a janela para atender, o grupo começa a disparar insultos e xingamentos.

Esposa quebra porta de vidro para atacar vítima

A mulher que grava o vídeo questiona se a moradora sabia que o homem escondido ali dentro era casado. Bastante assustada, a vítima responde que não tinha conhecimento do relacionamento dele.

A justificativa, no entanto, não acalmou os ânimos. Enquanto a discussão continuava pela janela, a esposa do homem quebrou o vidro da porta de entrada e conseguiu invadir o imóvel à força.

Marido foge de cueca e retorna para conter briga

Em seguida, a esposa e uma comparsa partem para cima da moradora. Munidas com um cinturão e um chinelo, as agressoras desferem diversos golpes contra a mulher, que cai no chão. Mesmo indefesa, a vítima continua recebendo violentas “lambadas” de cinto.

Assim que a confusão começou, o marido fugiu do local para tentar escapar do flagrante. Porém, ao perceber que a suposta amante estava sendo espancada no chão, ele decidiu retornar para intervir.

O homem tentou afastar as agressoras de cima da vítima, mas acabou empurrado pelas mulheres. O vídeo é interrompido logo em seguida. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade dos envolvidos ou a cidade onde o caso aconteceu.

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