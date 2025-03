De novo, Neymar? Jogador teria participado de festa com garotas de programa

A situação teria causado uma crise no relacionamento do jogador com Bruna Biancardi.

Neymar teria participado de uma festa em um sítio em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, na madrugada da última terça-feira (11). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o helicóptero do jogador no local, reforçando a suspeita de sua presença. Segundo Léo Dias, o evento contou com a presença de garotas de programa e teve restrições para funcionárias.

Festa com restrições e garotas de programa

De acordo com fontes próximas à organização, apenas homens – tanto convidados quanto membros da equipe de trabalho – foram autorizados a participar. No entanto, durante a madrugada, um grupo de aproximadamente dez mulheres teria sido levado ao local em uma van preta. Mais tarde, outras chegaram de helicóptero.

Presença de Neymar e saída discreta

Neymar teria chegado à festa por volta das 22h de segunda-feira (10/03) e deixado o local às 10h30 da terça-feira (11/03). Apesar disso, o evento parece ter causado uma crise no relacionamento do jogador com Bruna Biancardi.

Crise no relacionamento com Bruna Biancardi

A influenciadora recebeu vídeos de Neymar no local na manhã desta quinta-feira (13/03), o que reacendeu a tensão entre o casal. Neymar Pai, que também estava presente na festa, tentou minimizar a situação, alegando que o filho não fez nada de errado e apenas o acompanhava. No entanto, fontes próximas ao casal relatam que o clima na casa do craque é de “velório”.

Neymar segue atividades sem se pronunciar

Enquanto a polêmica se desenrola, Neymar segue em São Paulo, onde participa de uma transmissão ao vivo de pôquer ao lado de influenciadores. Até o momento, nem ele nem Bruna se pronunciaram sobre o episódio.

